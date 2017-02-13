Korkutan uyarı! 15-20 gün içinde...

CNN Türk'te yayınlanan Gündem Özel programında Çanakkale'de yaşanan depremler konuşuldu. "O bölgede başka büyük deprem bekleniyor mu?" sorusuna yanıt aranan programda İTÜ Maden Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Övgün Ercan Çanakkale için çok kritik bir uyarıda bulundu. Prof. Dr. Ercan, Çanakkale bölgesinde önümüzdeki günlerde şiddetli deprem beklediğini söyledi. Övgün, bölgedeki fay hatlarının gerginliği boşaltamadığını o yüzden 6 şiddetin de bir depremin 15 - 20 gün içinde vurabileceği uyarında bulundu.

BUGÜNE KADAR 749 SARSINTI OLDU

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat'tan itibaren üçü 5,3, biri 5,2 olmak üzere çeşitli büyüklüklerde 749 sarsıntı meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ayvacık'ta 6 Şubat'tan bugün saat 18.08'e kadar 749 deprem kaydedildi.

Ayvacık'ta 6 Şubat'tan bugüne kadar 4'ün üzerinde 16 deprem kayıtlara geçti.