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Korkutan kaza... Halk otobüsü eve çarptı

İstanbul Ümraniye'de yaşayanlar bu sabah büyük bir gürültüyle uyandı... Sabah erken saatlerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir halk otobüsü, 3 çocuğun uyuduğu evin duvarına çarptı. Çocuklar kazayı yara almadan atlattı. Baba Mehmet Dolap 'Bu bir mucize' yorumunu yaptı

Korkutan kaza... Halk otobüsü eve çarptı

İstanbul Ümraniye'de yaşayanlar bu sabah büyük bir gürültüyle uyandı... Sabah erken saatlerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir halk otobüsü, 3 çocuğun uyuduğu evin duvarına çarptı. Çocuklar kazayı yara almadan atlattı. Baba Mehmet Dolap 'Bu bir mucize' yorumunu yaptı

02 Temmuz 2017 Pazar 09:00
Korkutan kaza... Halk otobüsü eve çarptı
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SÜRÜCÜSÜNÜN kimliği henüz belirlenemeyen 34 LC 6171 plakalı halk otobüsü, eski Üsküdar Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu kontrolden çıkarak kaldırımı aştı. Otobüs, Adem Yavuz Mahallesi Ay Sokak'taki bir evin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle duvarının bir bölümü yıkılan odada uyuyan ve korku içinde uyanan yaşları 5 ile 9 arasında değişen Serap, Sedanur ve Aslı Dolap kardeşler kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ev sahibi Mehmet Dolap, kazaya ilişkin, "Sabah herkes yatarken büyük bir gürültüye uyandık ve çocukların odasına baktığımızda bu manzarayla karşılaştık. Çocukların burnunun bile kanamaması büyük mucize." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulÜmraniyeTrafik KazasıHalk Otobüsü
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