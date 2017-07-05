Korkutan deprem

BAĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 10.26’da merkez üssü Manisa’nın Saruhanlı ilçesi olan Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 4.5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir’de de hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.
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