Korkunç rüyadan kurtulmak için gittikleri hocada taciz iddiası

SAMSUN'UN Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, üniversite öğrencisi F.Ö.(27) adlı genç kız ile kız kardeşi Ü.Ö.(25) korkunç rüyalar gördü. Genç kızlar, bu tür işlere bakan ve hoca olduğu iddia edilen A.E.'nin (41) evine gitti. Kız kardeşler A.E.'nin kendilerini hipnoz edip vücutlarına yazılar yazarak elle taciz ettiğini, bu olayı da cep telefonuyla görüntülediklerini iddia ederek polise şikayette bulundu.Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili A.E.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.E., Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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