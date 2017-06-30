Korkunç kaza! Yarış iddiası...

KAZA saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Sanayi Caddesi Organize Sanayi Bölgesi önünde meydana geldi.Mudanya’dan Bursa yönüne giden 35 HM 185 plakalı otomobilin sürücüsü 29 yaşındaki İsmail Cem Ekşi, aşırı hız yapınca direksiyon kontrolünü yitirdi.Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada kolu kopan İsmail Cem Ekşi, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine, arkadaşı Kübra K.’yı da özel bir hastaneye kaldırıldı.Ekşi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, hayati tehlikesi bulunanÿKübra K.’nın tedavisi sürüyor.Görgü tanıkları kazanın iki otomobilin yarıştığı sırada meydana geldiğini, diğer otomobilin kazadan sonra olay yerinden uzaklaştığını söyledi.Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, ağaçlara çarparak hurdaya dönen otomobilde içki şişeri buldu.