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Ankara’da çevre yolu üzerinde seyreden 3 otomobilin çarpışarak takla atması sonucu gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

korkunç kaza! 3 ölü, 4 yaralı var...

Ankara’da çevre yolu üzerinde seyreden 3 otomobilin çarpışarak takla atması sonucu gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

29 Haziran 2017 Perşembe 08:35
korkunç kaza! 3 ölü, 4 yaralı var...
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KAZA , saat gece saatlerinde Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Baraj Mahallesi Çevre Yolu üzerinde İstanbul istikametinde seyreden 06 DT 3444, 34 BPA 03 ve 06 FEK 86 plakalı otomobiller, Çubuk Barajı Köprüsü’nün 300 metre ilerisinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmeleri üzerine arka arkaya çarpıştı. 06 FEK 86 plakalı otomobil çarpışmanın şiddetiyle taklalar atarak yol kenarına devrilirken, diğer iki otomobil de demir bariyerlere çarparak, boş araziye uçtu. Kazanın etkisiyle 3 otomobilde hurdaya dönerken, 3’ü ağır, 7 kişi yaralandı.Kazayı görerek yaralıların yardımına koşan sürücüler, durumu ilgililere bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, Davut, Yüksel G. ve Yüksel B.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Diğer yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevre hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için yolda trafik önlemleri aldı. Kazayı haber alarak gelen cenaze yakınları, kaza yerinde sinir krizleri geçirdi. Cenazeler, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından cenaze aracına alınarak morga kaldırıldı. Araçlar, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraKazaÇevre Yolu
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