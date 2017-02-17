Körfez’in altyapısı Türklere emanet

34 yılda 113 ülkede 335 milyar dolarlık projeye imza atan Türk inşaat sektörü yurtdışında marka olmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'da yapımı devam eden Mekke, Cidde, Kral Abdullah Ekonomi Şehri ve Medine şehirlerini birbirine bağlayan 450 kilometre uzunluğundaki Haremeyn Hızlı Tren Projesi kapsamındaki Medine Hızlı Tren İstasyonu başarıyla teslim edildi.

Hicaz demiryolu kapsamında 1908 yılında yapılan ilk tarihi istasyondan sonra Medine Kutsal Şehri'nin ikinci istasyonunu da bir Türk şirketi inşa etti. Sabah'tan Hasan Ay'ın haberine göre Yapı Merkezi'nin teslim ettiği istasyon, özellikle hac ve umre sırasında iki kutsal şehir arasındaki ulaşımın kolaylaştırılmasına katkı sağlayacak. Günde 200 bin kişiye hizmet verecek. Resmi ziyaret için Suudi Arabistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medine'de Mescid-i Nebevi'yi ziyaretinden sonra Medine İstasyonu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI BİLGİ ALDI

Beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de bulunduğu bir heyetle istasyona giden Erdoğan, Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdem Arıoğlu ve Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demirer'den bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti dolayısıyla bir teşekkür plaketi takdim edildi.

155 BİN M2'LİK ALAN

155 bin metrekare büyüklüğündeki istasyonda, otopark, itfaiye binası, helikopter pisti ve cami yapıları gerçekleştirildi. Projenin kullanıma başlanması için hat ve diğer istasyonların tamamlanması bekleniyor.

TEKFEN İNŞAAT KATAR'A STADYUM YAPACAK

Tekfen İnşaat da Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası Finalleri'nde 342.5 milyon dolarlık projeye imza atacak. Şirketin yüzde 50 ortağı olduğu Tekfen-Al Jaber Engineering ortak girişimi Katar'da stadyum projesi işi için sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

2016'DA 10.1 MİLYAR $'LIK İŞ ÜSTLENİLDİ

2016'da 10.1 milyar dolarlık iş üstlenildi. Projelerin ülkelere göre dağılımında ilk 5 ülke Katar (%20.8), Özbekistan (%8.5), Bahreyn (%7.8), Birleşik Arap Emirlikleri (%6.3) ve Kuveyt (%5.9) oldu.