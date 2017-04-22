Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.335
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6610
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...
Flaş Haber
Feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
Kapat

Köpek kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki aile arasında bir köpeği sahiplenme üzerinden çıkan tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Köpek kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki aile arasında bir köpeği sahiplenme üzerinden çıkan tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

22 Nisan 2017 Cumartesi 19:44
Köpek kavgası: 2 ölü, 5 yaralı
banner404

ŞANLIURFA'DA merkez Eyyübiye ilçesi Topdağı Mahallesi'nde iki aile arasında bir köpeği sahiplenme üzerinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada, Ahmet Elmas (38) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Mahmut Elmas, İsmail Doğan (27) ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan İsmail Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde yapılan incelemede, 2 pompalı tüfek bulundu.

Polis, olayla ilgili Mahmut E, Nuri D, Vedat D. ve Mehmet D'yi gözaltına aldı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Köpek Kavgası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu’dan 23 Nisan mesajı
Kılıçdaroğlu’dan 23 Nisan mesajı
O yasak kaldırıldı
O yasak kaldırıldı
TSK:29 terörist etkisiz hale getirildi
TSK:29 terörist etkisiz hale getirildi

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals