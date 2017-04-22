Kontrolden çıkan araç 2 ticari taksiye çarptı: 3 kişi yaralandı

EDİNİLEN bilgiye göre Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Altıparmak caddesinden Cemal Nadir Caddesine doğru giden Tolga A.(20) idaresinde ki 16 FB 460 plakalı araç kontrolden çıkarak yol kenarında müşteri bekleyen 16 T 0761 ve 16 T 0346 plakalı ticari taksilere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sabri Y.(35)'ye ait 16 T 0346 plakalı taksi geri savrularak arkasında duran 16 T 0352 plakalı ticari taksiye çarptı.

Kazada Tolga A. ve yanından bulunan Alperen Ziya K.(20) ile taksi içerisinde bulunan Sabri Y. yaralandı. Yaralı Sabri Y. olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Muradiye Devlet Hastanesine diğer yaralılar Tolga A. ve Alperen Ziya K. Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı gören bir vatandaşın anlattığına göre kontrolden çıkan araç şeridinden ayrılarak 10 metre fren yapmasına rağmen duramadı ve ticari taksilere çarptı.