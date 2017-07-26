Konsomatris olarak çalışan yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı

KONYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan bir pavyonda yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis dün akşam pavyona baskın düzenledi. Yapılan baskında Rus vatandaşı Uylıa Z. (20), Moldova uyruklu Anna P. (25), Uganda uyruklu Sumaıyah K. (33) ve Kazak Natalya Z.'yi (24) gözaltına alındı. Konya eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar polisteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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