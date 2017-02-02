Komutan gözünü oradan bir an olsun ayırmıyor 

GÜVENLİK Uzmanı Abdullah Ağar, Suriye'deki Fırat Kalkanı harekatını yöneten Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın El Bab'daki fotoğrafını paylaştı. Fırat Kalkanı harekatı kapsamında devam eden El Bab operasyonuna ilişkin, sahadaki farklı kaynaklardan edindiği bilgileri aktaran Ağar, "Dün Türk topçusunun yaptığı nokta atışı neticesinde 'IŞİD'in Bab İstanbul noktasında' 5'i emir, 40 IŞİD'li teröristin öldüğü, 14 teröristin yaralandığı, yaralı 14 teröristin Meskene'ye kaçırıldığı" söyledi.

"5 Ocak 2017 tarihinde El Bab'da bir minibüs içinde imha edilen 8 IŞİD'liden birinin 'sözde' Halife Bağdadi'nin en yakın adamlarından IŞİD'in İstihbarat Sorumlusu Ebu Muhammed el Adnani" olduğunu söyleyen Abdullah Ağar bu operasyonun ardından DEAŞ'ta iç karışıklık çıktığını ileri sürdü.

Abdullah Ağar'ın aktardığı diğer bilgiler şöyle:

"* Dün ve bu gece yapılan operasyonlarla Bab'ın hem doğu hem de batısından Bab-Halep yolunun güneyine geçildiği. (Doğuda Bzagah'ı kuşatacak şekilde)

* İşid'in attığı cornet tipi güdümlü bir tanksavar roketinin pick-up'ı vurması neticesinde 7 ÖSO savaşçısının hayatını kaybettiği, 20 civarında yaralının olduğu....

* Dayr Hafir bölgesinde ilerleyen Rejim güçlerine karşı Işid'in B/A saldırısı gerçekleştirdiği ve kısmı bölge ele geçirdiği.

* Bab'tan sökülmeye başlayan Işid'in Tadif'te yoğunlaşmaya çalıştığı, güneyden takviye aldığı."

AKSAKALLI PAŞA EL BAB'DA

Abdullah Ağar, Fırat Kalkanı harekatını yöneten Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın El Bab'da çekilen fotoğrafını da paylaştı.

HABERTÜRK