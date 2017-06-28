Komşu ilde bayram bilançosu: 2 ölü, 137 yaralı

KONYA Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Ramazan Bayramı boyunca 15-20 kilometreye bir ekip olacak şekilde, 53 ekip 106 personelle uygulama yaptığı belirtilerek, "Uygulamalar doğrultusunda 7 bin 192 araç ve sürücü kontrol edildi. Bin 492 sürücüye yasal işlem yapıldı, 19 araç ise trafikten men edildi" denildi.

Ramazan Bayramı boyunca Konya ve ilçelerinde meydana gelen 67 yaralanmalı kazada 137 kişinin yaralandığı, bir ölümlü kazada ise 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Geçen sene Ramazan Bayramı'nda ise 95 yaralanmalı kazada 195 kişi yaralanmış, 1 kişi de hayatını kaybetmişti.