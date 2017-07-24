"Kocamın ilgisinden bıktım, boşayın"

İSTANBUL Aile Mahkemesi’nde açılan boşanma davasında kocasının fazla ilgisinden mutsuz olduğunu söyleyen kadın “Şiddetli geçimsizlik” yüzünden boşanma davası açtı. Seher A. eşi Oktay A.’nın evlendiği günden beri ‘aşırı ilgisinin’ her geçen gün arttığını söyleyerek boşanmak istedi.Hep aynı konuşmaları Seher A. boşanma dilekçesinde, “Evliliğimizin ilk zamanlarında eşim Oktay A. işyerinde, alışverişte ya da bir yere gittiğimde telefonla sürekli arıyordu. Ben de ilk evlilik zamanlarımız olduğu için bu durumun geçici olduğunu düşünmüştüm. Daha sonraları iş yerinde çalışırken gün içinde sık sık arayıp, aynı soruları sorarak, ‘işler nasıl, bir problem var mı, öğle arası bir yere çıkacak mısın? Akşam alış veriş yapacak mısın, eve yaklaştığında beni ara poşetleri ben alır eve çıkarırım’ gibi bir sürü sorular soran aramalar yapıyordu. Gün içinde devamlı arayıp telefon konuşmalarımız hep aynı şekilde sürüyordu” dedi. Arkadaşları ya da akraba yakınlarıyla bir yere gittiğinde de devamlı kendisini telefonla aradığını söyleyen Seher A. “Telefonla aramaları çoğalınca bulunduğum ortam içinde sıkılıyor ve utanıyordum. Eşim Oktay A.’ya ‘bir şey olursa ben seni ararım, aramana gerek yok. Kimlerle görüştüğümü nerede olduğumu biliyorsun’ dediğimde ağıza alınmayacak küfürler etmeye başlıyordu” dedi.‘Artık dayanamıyorum’Seher A. “Bana, ‘haklısın yaptıklarım doğru değil. Artık günde bir defa ararım. Seni bunaltmak istemem’ diyordu ama 2-3 gün sonra yine aynı hareketlere devam ediyordu. Akrabalarımın yanına gittiğimde benim telefonum kapalı olduğunda onları arıyor beni istiyordu. Evliliğim çekilmez hal aldı. Tazminat talebim yok” dedi.