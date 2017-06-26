Klima borusu merminin eve girmesini engelledi

EDİNİLEN bilgiye göre, olay Suruç ilçesine bağlı Kanatlı kırsal Mahallesinde meydana geldi. Aşırı sıcakların kendini hissettirdiği Şanlıurfa’da, vatandaş Mehmet A., klimasının soğutmadığı gerekçesiyle klima ustasından yardım istedi. Klima ustası Erhan Subaşı tarafından tamiri yapılan klimanın gaz borusuna merminin isabet ettiği görüldü. Nereden geldiği bilinmeyen yorgun merminin isabet ettiği klimanın gaz borusu, merminin eve girmesini engelledi.

Hane sahibi Mehmet A., durumu polis ekiplerine bildirdiğini olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını söyledi.