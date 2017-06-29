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Kızlarını aradı, 'hayat ağır geldi' notu bırakıp intihar etti

İzmit'te 52 yaşındaki Mahmut Kaçar, kızlarını arayarak intihar edeceğini söyledi. Ardında intihar gerekçesini ve borçlarının yazılı olduğu not bırakan Mahmut Kaçar, kendini çatıda ipe asarak yaşamına son verdi

Kızlarını aradı, 'hayat ağır geldi' notu bırakıp intihar etti

İzmit'te 52 yaşındaki Mahmut Kaçar, kızlarını arayarak intihar edeceğini söyledi. Ardında intihar gerekçesini ve borçlarının yazılı olduğu not bırakan Mahmut Kaçar, kendini çatıda ipe asarak yaşamına son verdi

29 Haziran 2017 Perşembe 15:51
Kızlarını aradı, 'hayat ağır geldi' notu bırakıp intihar etti
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İZMİT  Erenler Mahallesi Yakut Sokak'ta eşinden ayrılması nedeniyle yalnız yaşayan Mahmut Kaçar, bugün öğle saatlerinde İstanbul'da yaşayan kızlarını arayarak intihar edeceğini söyledi. Mahmut Kaçar, "Ben Mahmut, kimseyi suçlamıyorum. Ölümümden kimse sorumlu değildir. Yaklaşık 2 yıldır yalnız yaşıyorum. Ailemi çok seviyorum, sevgimi birlikte götürüyorum ama artık çok yoruldum. Hayat bana çok ağır geldi. Allah beni affetsin. Eşim Güler de çok iyi bir insan. Onları Allah'a emanet ediyorum. Beni suçlamalarını kabul edemedim" yazılı not bırakarak evinin çatısında kendini ipe asarak intihar etti. Babalarının telefonunun ardından İstanbul'dan İzmit'e gelen kızları, Mahmut Kaçar'ı çatıda asılı görünce ipi keserek, 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Mahmut Kaçar'ın öldüğünü belirledi. Polis olay yerinde bulunan Mahmut Kaçar'ın intihar notu ile borçlarının yazılı olduğu kağıdı incelemek üzere aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
IzmitİntiharMAHMUT KAÇAR
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