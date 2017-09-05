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Kızının gözleri önünde bıçaklandı

Taksim Gezi Parkı'nı mesken tutan bir grup tinerci, kızıyla parkta dolaşan Suriyeli Muhammed Ahmed isimli vatandaşı, para vermediği gerekçesiyle kızının gözleri önünde bıçakladı

Kızının gözleri önünde bıçaklandı

Taksim Gezi Parkı'nı mesken tutan bir grup tinerci, kızıyla parkta dolaşan Suriyeli Muhammed Ahmed isimli vatandaşı, para vermediği gerekçesiyle kızının gözleri önünde bıçakladı

05 Eylül 2017 Salı 17:21
Kızının gözleri önünde bıçaklandı
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KARIN boşluğundan yaralanan Suriyeli baba, elli metre ilerideki Recep Paşa Caddesinde yere yığıldı. Kızının çığlıkları üzerine yaralı babaya çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Gözyaşları içerisinde kalan İpek Ahmed isimli minik kız ise, biran olsun yaralı babasının elini bırakmadı.

Olay; saat 15.00 sıralarında Taksim Gezi Parkında merdivenlerinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed Ahmed isimli baba, kızı İpek Ahmed ile Taksim Gezi parkında geziyordu. Bu esnada iddiaya göre Gezi Parkı'nı mesken tutan bir grup tinerci, Muhammed Ahmed isimli babadan para istedi. İsteklerine olumlu yanıt alamayan tinerciler, kızının gözleri  önünde Muhammed Ahmed isimli babaya saldırdı. Tinercilere belindeki kemeri çıkararak karşılık veren Baba Ahmed, aldığı bıçak darbesiyle kaçmaya başladı. Kızıyla birlikte Gezi Parkının yanında bulunan Recep Paşa Caddesine doğru kaçan baba, dayanamayarak yere yığıldı. Olayı fark eden vatandaşlar polise ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine polis ekipleri anında olay yerine gelerek vatandaşlarla birlikte yaralı babaya ilk müdahaleyi yaptı. 112 sağlık ekipleri ise ihbardan yarım saat sonra gelerek yaralı babayı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.Olayın şokunu atlatamayan İpek Ahmed isimli kız, babasının bıçaklandığını belirterek, "Benim babamdır. Zaten hasta" dedi.

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