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Kızıl geyikte artış: Sayıları 10'dan 90'a çıktı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Uludağ Üniversitesinin 2004'te başlattığı çalışmayla Bursa'da 10 olan kızıl geyik sayısı 90'a ulaştı

Kızıl geyikte artış: Sayıları 10'dan 90'a çıktı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Uludağ Üniversitesinin 2004'te başlattığı çalışmayla Bursa'da 10 olan kızıl geyik sayısı 90'a ulaştı

05 Eylül 2017 Salı 12:38
Kızıl geyikte artış: Sayıları 10'dan 90'a çıktı
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ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeryüzü üzerinde yaşayan en büyük geyik türlerinden ve Türkiye'nin en büyük kara memelilerinden biri olan kızıl geyiklerin sayısını arttırmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor. Genel Müdürlük ile Uludağ Üniversitesi arasında 2004'te imzalanan protokol kapsamında Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde oluşturulan merkezdeki 3 erkek 7 dişi kızıl geyik sayısı, 13 yılda 90'a çıktı.

Türkiye'de aşırı avlanma sonucu sayıları giderek azalan ve çoğu eski beslenme alanını yitiren kızıl geyikler, bölgesel olarak yaşıyor. Türkiye'de kızıl geyiklerin yaşam alanı Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri olarak gözleniyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da talimatıyla sayıları arttırılan kızıl geyikler "soy karışımı" için Türkiye'nin belirli bölgelerine gönderiliyor.

Ormanlık alana salınacaklar

Uludağ Üniversitesi yerleşkesindeki kızıl geyikler, tabiatta mevcut yoğunluğunun artırılması, yaban hayatının desteklenmesi amacıyla uygun görülen ormanlık alanlara salınacak.

Bu amaçla Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Geyik Yetiştirme Merkezi'nde 200 metrekarelik alanda tamamen ahşap malzemeden, tabiatla uyumlu geyik yakalama kapanı da tesis edildi.

5 ayrı merkezde yetiştiriliyor 

DKMP Genel Müdürlüğü Bursa'daki Geyik Yetiştirme Merkezi'nin yanı sıra Eskişehir Mihalıççık Çatacık Geyik Yetiştirme Merkezi'nde 25, Samsun Vezirköprü Kunduzdağı Yetiştirme Merkezi'nde 23, İstanbul Bahçeköy Geyik Yetiştirme Merkezi'nde 60, İstanbul Polonezköy Geyik Yetiştirme Merkezi'nde ise 14 geyik  bulunuyor.

Bu merkezlerde yetiştirilen geyikler de tabiatta uygun ortamlara  salınacak.

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