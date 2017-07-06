Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
100744
ALTIN
142.258
DOLAR
3.6083
STERLIN
4.6640
EURO
4.0916
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel farklar!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel...
Ödem söktüren 10 besin
Ödem söktüren 10 besin

Kız öğrencisini taciz eden kadın öğretmen hakkında karar çıktı!

Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde bir okulda görev yapan kadın matematik öğretmeni Hatice K.Y. (43), 14 yaşındaki kız öğrencisi A.P.E.'ye 'cinsel istismar'da bulundu ve cinsel içerikli görüntüler gönderdi. Olay, kızının cep telefonunu kontrol eden annenin öğretmen Hatice K.Y.'nin genç kıza gönderdiği çıplak fotoğraf ve videoları bulmasıyla ortaya çıktı

Kız öğrencisini taciz eden kadın öğretmen hakkında karar çıktı!

Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde bir okulda görev yapan kadın matematik öğretmeni Hatice K.Y. (43), 14 yaşındaki kız öğrencisi A.P.E.'ye 'cinsel istismar'da bulundu ve cinsel içerikli görüntüler gönderdi. Olay, kızının cep telefonunu kontrol eden annenin öğretmen Hatice K.Y.'nin genç kıza gönderdiği çıplak fotoğraf ve videoları bulmasıyla ortaya çıktı

06 Temmuz 2017 Perşembe 08:30
Kız öğrencisini taciz eden kadın öğretmen hakkında karar çıktı!
banner404

ANNENİN şikâyeti üzerine Hatice K.Y. hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı ve çocuğu müstehcen yayınları seyretmeye teşvik" suçlarından 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açıldı.  Öğretmen Hatice K.Y.'nin yargılanması tamamlandı. 

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık öğretmen, kendisine isnat edilen 'çocuğa cinsel saldırı' suçlamasını kabul etmedi. Öğrencisinin telefonunda bulunan kendisine ait görüntüleri, öğrencisinin isteği doğrultusunda gönderdiğini ifade eden evli ve 2 çocuk annesi Hatice K.Y., "Ama neden gönderdim hâlâ bilmiyorum" dedi. 

ŞİKÂYETÇİ OLMADI 
Mağdur A.P.E. ise Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadesinde, sanık öğretmenin evine gittiğini, soyunup yanında yattığını, birbirlerine dokunduklarını anlattı. Öğretmenin kendisine cep telefonundan cinsel içerikli görüntüler de gönderdiğini ifade eden A.P.E., şikâyetçi olmadığını söyledi. Mahkeme, sanık öğretmeni 15 yıl 2 ay hapis cezasına çaptırdı. Hatice K.Y., karar ile birlikte tutuklanarak Sincan cezaevi'ne gönderildi. 
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AnkaraAnkara TacizAnkara Kadın öğretmenHaberlerSon DakikaSincanÇankayaCezaeviHabertürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müteahhit dolandırıcılıktan tutuklandı
Müteahhit dolandırıcılıktan tutuklandı
Son dakika... TIR kumpasından da o isim çıktı!
Son dakika... TIR kumpasından da o isim çıktı!
Son dakika… Çok feci kaza! 3 ölü
Son dakika… Çok feci kaza! 3 ölü

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals