Kız çocuğu kucağında topla cesedi izledi

SEYHAN ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’ndeki Seyhan Nehrine girdikten sonra kaybolan 15 yaşındaki Enver Kaplan'ın cesedi bulundu. Polis dalgıçlar yaklaşık 3 saatlik bir aramanın ardından bulduğu çocuğun cesedini kıyıya çıkardı. Baba İbrahim Kaplan (42) oğlunun cenazesini görünce gözyaşlarına boğuldu. Bu arada nehir kenarına pikniğe gelen bir babanın olay yerine getirdiği 7 yaşındaki kızı duvar üzerine oturarak kucağında topla cesedi izledi. Kız çocuğu dakikalarca ellerine yanaklarına koyarak cesedi izlemeye devam etti. Bu sırada olayı cep telefonuyla çekip sosyal medyada canlı yayın yapan genç kadın cesedi de canlı yayınladığı görüldü. Bir süre sonra ceset cenaze aracıyla otopsi için adlı tıp kurumu morguna kaldırıldı.