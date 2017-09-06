Kışlık salçalarını imece usulü yapıyorlar

PAZARDAN aldıkları domatesi evlerinin bahçesinde kurdukları kazanlarda kaynatan ev hanımları, imece usulüyle yaptıkları salçaları kış için hazırlıyor.
Dumlupınar ilçesinde yaşayan Sultan Gülhan, tamamen organik olan salçalarını imece usulü yaptıklarını belirtirken, "Komşularımızla beraber bütün kış kullanacağımız salçayı yapıyoruz" dedi.
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