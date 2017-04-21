Kışlaya dönen tankları içeri almamış!

KARS 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşması 24 Nisan'da başlayacak davanın iddianamesinde, FETÖ/PDY'ye ilişkin ayrıntıların yanı sıra 15 Temmuz gecesi kentte yaşanan olaylara ilişkin önemli bilgilere yer verildi.

İddianamede, 15 Temmuz gecesi zırhlı araçlarla şehrin çeşitli noktalarında görev alan ve darbe girişimi olduğunu anladıktan sonra birliklerine dönmek isteyen askerlerin ifadeleri geniş yer buldu.

Eski tabur komutanı tutuklu Nihat Uçan tarafından kışlaya alınmadıklarını öne süren sanık askerlerden eski Üsteğmen Harun G, Uçan'ın talimatı üzerine tankla İl Emniyet Müdürlüğü önünde görev aldığını belirtti.

Darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra birliğine dönmek üzere yola çıktığını ve sonrasında verilen hiçbir emri uygulamadığını savunan Harun G, şunları kaydetti:

ÖNÜNÜZE GELEN BÜTÜN ENGELLERİ EZİN

"15 Temmuz gecesi cep telefonlarımıza 'Tank hareket halinde şehir içinde devriye atacak. Önünüze gelen bütün engelleri ezin. Halkın can güvenliği kendilerinden sorumludur.' şeklinde mesaj geldi. Bunun üzerine biz de İl Emniyet Müdürlüğü önünde görev aldık. Olayın darbe girişimi olduğunu öğrenince kışlaya dönmek üzere yola çıktık. Hafız Hakkı Paşa Kışlası nizamiyesine geldiğimizde Yarbay Nihat Uçan, bizi içeriye almayarak tekrar görev yerlerimize dönmemiz emrini verdi. Ben de tankı Hafız Hakkı Paşa lojman nizamiyesinde emniyetli bir yere çektim ve lojman içerisinde beklemeye başladık.

Kısa süre sonra da Karayolları'na ait iş makineleri tankın etrafını sardı."

YARBAY BİZİ NİZAMİYEDEN İÇERİ SOKTURMADI

"Hafız Hakkı Paşa nizamiyesine geldiğimizde kapı önünde tabur komutanı Yarbay Nihat Uçan vardı ve nizamiyenin önünü askerlerle kapatmıştı." beyanında bulunan tutuksuz sanıklardan eski Uzman Çavuş Abdulkadir K. ise nizamiye önünde zırhlı araçların da konuşlandırıldığını anlattı.

Uçan'ın kendilerine "Siz geri gelmek için kimden emir aldınız?" diye sorduğunu öne süren Abdulkadir K, "Ben de 'Halk üzerimize geliyor, ben onlara ateş edemem, tankı üzerilerine süremeyiz.' dedim. Bunun üzerine kışlanın diğer girişine gittik. Yarbay arkamızdan gelerek nizamiyeden içeri bizi sokturmadı." ifadelerini kullandı.

15 YILA KADAR HAPİS...

İddianamede, 28'i tutuklu 36 eski askeri personel hakkında "anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyeliği"nden de 10 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezası istendi.