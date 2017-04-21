Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92600
ALTIN
150.118
DOLAR
3.6409
STERLIN
4.6682
EURO
3.8980
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Ağız kokusu olanlar dikkat!
Ağız kokusu olanlar dikkat!
Hepatit B hastalığı tarih oluyor
Hepatit B hastalığı tarih oluyor

Kışlaya dönen tankları içeri almamış!

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, eski tabur komutanı Yarbay Nihat Uçan'ın, 15 Temmuz gecesi darbe girişimi olduğunu anlayarak birliklerine dönmek isteyen askerleri kışlaya almadığı belirtildi

Kışlaya dönen tankları içeri almamış!

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, eski tabur komutanı Yarbay Nihat Uçan'ın, 15 Temmuz gecesi darbe girişimi olduğunu anlayarak birliklerine dönmek isteyen askerleri kışlaya almadığı belirtildi

21 Nisan 2017 Cuma 12:34
Kışlaya dönen tankları içeri almamış!
banner404

KARS 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşması 24 Nisan'da başlayacak davanın iddianamesinde, FETÖ/PDY'ye ilişkin ayrıntıların yanı sıra 15 Temmuz gecesi kentte yaşanan olaylara ilişkin önemli bilgilere yer verildi.

İddianamede, 15 Temmuz gecesi zırhlı araçlarla şehrin çeşitli noktalarında görev alan ve darbe girişimi olduğunu anladıktan sonra birliklerine dönmek isteyen askerlerin ifadeleri geniş yer buldu.

Eski tabur komutanı tutuklu Nihat Uçan tarafından kışlaya alınmadıklarını öne süren sanık askerlerden eski Üsteğmen Harun G, Uçan'ın talimatı üzerine tankla İl Emniyet Müdürlüğü önünde görev aldığını belirtti.

Darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra birliğine dönmek üzere yola çıktığını ve sonrasında verilen hiçbir emri uygulamadığını savunan Harun G, şunları kaydetti:

ÖNÜNÜZE GELEN BÜTÜN ENGELLERİ EZİN
"15 Temmuz gecesi cep telefonlarımıza 'Tank hareket halinde şehir içinde devriye atacak. Önünüze gelen bütün engelleri ezin. Halkın can güvenliği kendilerinden sorumludur.' şeklinde mesaj geldi. Bunun üzerine biz de İl Emniyet Müdürlüğü önünde görev aldık. Olayın darbe girişimi olduğunu öğrenince kışlaya dönmek üzere yola çıktık. Hafız Hakkı Paşa Kışlası nizamiyesine geldiğimizde Yarbay Nihat Uçan, bizi içeriye almayarak tekrar görev yerlerimize dönmemiz emrini verdi. Ben de tankı Hafız Hakkı Paşa lojman nizamiyesinde emniyetli bir yere çektim ve lojman içerisinde beklemeye başladık.

Kısa süre sonra da Karayolları'na ait iş makineleri tankın etrafını sardı."

YARBAY BİZİ NİZAMİYEDEN İÇERİ SOKTURMADI
"Hafız Hakkı Paşa nizamiyesine geldiğimizde kapı önünde tabur komutanı Yarbay Nihat Uçan vardı ve nizamiyenin önünü askerlerle kapatmıştı." beyanında bulunan tutuksuz sanıklardan eski Uzman Çavuş Abdulkadir K. ise nizamiye önünde zırhlı araçların da konuşlandırıldığını anlattı.

Uçan'ın kendilerine "Siz geri gelmek için kimden emir aldınız?" diye sorduğunu öne süren Abdulkadir K, "Ben de 'Halk üzerimize geliyor, ben onlara ateş edemem, tankı üzerilerine süremeyiz.' dedim. Bunun üzerine kışlanın diğer girişine gittik. Yarbay arkamızdan gelerek nizamiyeden içeri bizi sokturmadı." ifadelerini kullandı.

15 YILA KADAR HAPİS...
İddianamede, 28'i tutuklu 36 eski askeri personel hakkında "anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyeliği"nden de 10 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezası istendi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KarsFetullahçı Terör ÖrgütüNihat Uçan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
24 Nisan 2017 okullar tatil mi?
24 Nisan 2017 okullar tatil mi?
Bakan Işık'tan pilot açıklaması
Bakan Işık'tan pilot açıklaması
PTT'den mail uyarısı! Açmayın
PTT'den mail uyarısı! Açmayın

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals