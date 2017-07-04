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'Kısırlık yapıyor' deyip terör estirdi

Bitlis'te kendisini telefonla arayıp "Çocuğunu aşıya getir" diyen sağlık personeline sinirlenen tesisatçı E.U., elindeki bıçakla Aile Sağlık Merkezi’ni bastı

'Kısırlık yapıyor' deyip terör estirdi

Bitlis'te kendisini telefonla arayıp "Çocuğunu aşıya getir" diyen sağlık personeline sinirlenen tesisatçı E.U., elindeki bıçakla Aile Sağlık Merkezi’ni bastı

04 Temmuz 2017 Salı 19:11
'Kısırlık yapıyor' deyip terör estirdi
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OLAY, 30 Haziran’da saat 15.30 sıralarında Yükseliş Mahallesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Sağlık Bakanlığı Ulusal Aşı Takvimi’nde bulunan aşılar ile diğer tüm koruyucu müdahaleleri reddeden E.U.’nun, bu durumunu belgeleyen tutanağın Toplum Sağlığı Merkezi’ne ulaşması üzerine Sorumlu Hekim Dr. F.T., telefonla aileyi aradı.

Açılan bu telefon üzerine sinirlenen tesisatçı E.U., araçla bağlı bulunduğu Aile Sağlığı Merkezi’ne gelerek terör estirdi. Aşıların İsrail ve Amerika malı olduğunu, zeka geriliği ve kısırlık yaptığını söyleyen E.U. elindeki bıçağı da Aile Hekimi Dr. Ç.K.K.’ye doğrultup ölümle tehdit etti ve "Sana olacakları göstereyim" diyerek bıçağı masaya sapladı. E.U., daha sonra da Toplum Sağlığı Merkezi’ne giderek Sorumlu Hekim Dr. F.T.’ye tehdit ve hakaretlerde bulundu.

ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI

Toplum Sağlığı Merkezi’nde yaşanan kısa süreli arbedenin ardından E.U., olay yerinden yine tehditler savurarak araçla uzaklaştı. Polise haber verilmesi üzerine E.U. kısa sürede yakalandı, aracının da çalıntı olduğu olduğu belirlendi. Gözaltına alınan E.U., polis merkezine götürüldü. Kardeşinin gözaltına alınmasına öfkelenen S.U. da Toplum Sağlığı Merkezi’ne giderek Müdür Yardımcısı Uzman Dr. Y.E.B.’nin makam odasında Dr. F.T.’ye hakaret ve tehditlerde bulundu. Yetkililerin şikayeti üzerine S.U. da polisler tarafından gözaltına alındı.

EMNİYET’TEN AÇIKLAMA

Bitlis’in Yükseliş Mahallesi’nde bulunan 6 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde yaşanan olayla ilgili Emniyet Müdürlüğü de açıklama yaptı. Açıklamada, E.U.’nun çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"30.06.2017 cuma günü saat 15.30 sıralarında Bitlis Merkez Yükseliş Mahallesi’nde bulunan 6 numaralı Aile Sağlık Merkezi’nde görevli doktor ve sağlık görevlilerine karşı E.U. isimli şahıs tarafından bıçakla tehdit ve kişiyi hürriyetinden bırakma suçu gerçekleştirilmişmeydana gelen olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimizce yaptığımız çalışmalarda araç ve şahıs kısa süre içerisinde yakalanmış, şahsın kullanmış olduğu araç şüphe üzerine incelendiğinde aracın İstanbul ilinden çalıntı araç olarak arandığı tespit edilmiş, şüpheli E.U. isimli şahıs adli işlemler için çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Bitlis Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."

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Son Güncelleme: 04.07.2017 19:27
Anahtar Kelimeler:
BitlisKısırlık YapıyorDeyip Terör Estirdi
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