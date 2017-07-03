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Kırsalında terör hedeflerine hava harekatı

Siirt'in Pervari kırsalında bölücü terör örgütüne ait iki depo ve bir barınma alanı savaş uçakları tarafından imha edildi

Kırsalında terör hedeflerine hava harekatı

Siirt'in Pervari kırsalında bölücü terör örgütüne ait iki depo ve bir barınma alanı savaş uçakları tarafından imha edildi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:22
Kırsalında terör hedeflerine hava harekatı
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TÜRK Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Siirt'in Pervari kırsalında düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait iki depo ve bir barınma alanı kullanılamaz hale getirildi.Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Siirt'in Pervari kırsalında icra edilen hava harekatı kapsamında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile terör örgütü mensuplarınca saldırı amacıyla kullanıldığı tespit edilen iki depo ve bir barınma alanı, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından imha edildi.Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

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Anahtar Kelimeler:
TürkSiirtTerör
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