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Kırsalda patlama: 1 çocuk yaralı

Kırsalda bir cismin patlaması sonucu 15 yaşındaki Ulaş Çakın yaralandı

Kırsalda patlama: 1 çocuk yaralı

Kırsalda bir cismin patlaması sonucu 15 yaşındaki Ulaş Çakın yaralandı

13 Şubat 2017 Pazartesi 13:43
Kırsalda patlama: 1 çocuk yaralı
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YARALI çocuk hastanede tedavi altında alınırken, patlamanın nedeni araştırılıyor. Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Yokuşlu mahallesinde yaşayan Ulaş Çakın, evinin yakınlarındaki arazide bir cismin patlaması sonucu yaralandı. Patlama sesiyle olay yerine giden köylüler, Çakın'ı kanlar içerisinde buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ulaş Çakın, Diyarbakır eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diyarbakır Jandarma Komutanlığına bağlı bomba uzmanları olay yerinde incelemelerde bulunarak, delil topladı.Patlama nedeninin yapılacak incelemelerden sonra belli olacağı kaydedilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırDicle İlçesiYokuşlu
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