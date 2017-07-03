Kimyasal atık fabrikasında yangın

EDİNİLEN bilgiye göre, 06.30 sıralarında Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde kimyasal atık fabrikasında henüz nedeni belli olmayan yangın çıktı. Fabrikada alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar yangına müdahale ederken, itfaiyeden yardım istedi. Fabrikaya Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı 10 itfaiye aracı ile çok sayıda itfaiye eri gönderildi. Olay yerine gelen jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Dumanlar ise gökyüzünü kapladı.
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