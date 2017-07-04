Kılıçdaroğlu'nun kaç kilo verdiği ortaya çıktı

YÜRÜYÜŞÜN başından bu yana kaç kilo verdiği merak edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun en az 5 kilo verdiği açıklandı. Daha önce bu konudaki soruları, “Tartım yok bilemiyoruz” şeklinde yanıtlayan Kılıçdaroğlu’nun kemerinde bir delik açıldı.
CNN Türk’ten Cansu Karadan’ın haberine göre doktorlar bu durumu, “bir beden küçülme, dolayısıyla en az 5 kilo vermiş olduğu” şeklinde yorumladı.
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