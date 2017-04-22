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Kılıçdaroğlu’dan 23 Nisan mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "Bilinmesini isteriz ki; milletimizin iradesini ve egemenliğini gasp etme girişimleri geçmişte olduğu gibi bugün de başarısız kılınacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, tarihten aldığı sorumlulukla, başta egemenlik olmak üzere milletimize ait olan tüm hakların korunması için bütün meşru araçlarla mücadelesini sürdürecektir" dedi

Kılıçdaroğlu’dan 23 Nisan mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "Bilinmesini isteriz ki; milletimizin iradesini ve egemenliğini gasp etme girişimleri geçmişte olduğu gibi bugün de başarısız kılınacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, tarihten aldığı sorumlulukla, başta egemenlik olmak üzere milletimize ait olan tüm hakların korunması için bütün meşru araçlarla mücadelesini sürdürecektir" dedi

22 Nisan 2017 Cumartesi 19:10
Kılıçdaroğlu’dan 23 Nisan mesajı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. ’Bugün bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin timsali olduğu milli egemenliğe, demokrasiye ve Cumhuriyet’e sahip çıkma göreviyle karşı karşıyayız’ diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 23 Nisan mesajı, şöyle:

"23 Nisan 1920, milletimizin azim ve kararlılıkla egemenliğini eline aldığı; işgal ve tutsaklık zincirlerini kırdığı, kendi tarihini kendisinin yazmaya başladığı gündür. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günün önemini, ’23 Nisan Türkiye mill tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir cihan-ı husumete karşı kıyam eden Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisini vücuda getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder’ vecizesiyle vurgular. Temsil ettiği bu değerlerle 23 Nisan, milletimizin özgür ve bağımsız yaşayacağının müjdecisi, birlik ve bütünlüğümüzün teminatı, çocuklarımızın geleceğinin güvencesidir. Bu mirasın omuzlarımıza yüklediği büyük sorumlulukla, bugün bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin timsali olduğu milli egemenliğe, demokrasiye ve Cumhuriyet’e sahip çıkma göreviyle karşı karşıyayız. Bilinmesini isteriz ki; milletimizin iradesini ve egemenliğini gasp etme girişimleri geçmişte olduğu gibi bugün de başarısız kılınacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, tarihten aldığı sorumlulukla, başta egemenlik olmak üzere milletimize ait olan tüm hakların korunması için bütün meşru araçlarla mücadelesini sürdürecektir. Her zaman olduğu gibi sonunda kazanan milletimiz, milletimizin hakları ve adaletin güvencesi olan hukuk devleti olacaktır. Bu düşüncelerle, milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, egemenliğin hiçbir zümre, çıkar grubu, saray veya kişide değil millette olduğu; çocuklarımızın geleceğine adanmış nice yıllar diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu23 Nisan Ulusal Egemenlik
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