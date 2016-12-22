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Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Ankara'da FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bylock kullanıcısı başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul tutuklandı

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı tutuklandı!
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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın'ın talimatı üzerine Ankara'da gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
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Etiketler; #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı #fetö #Fethullahçı Terör Örgütü #Fatih Gürsul
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