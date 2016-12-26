Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına talimat!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Anayasa Komisyonu’nda, başkanlık yetkileriyle donatılmış Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören 21 maddelik anayasa değişikliği teklifine ilişkin teklifin tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmadan, yeterlilik önergesiyle maddelere geçilmesine karar verilmesi üzerine dün kurmaylarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, önce partisinin 3 grup başkanvekili ile 6 Anayasa Komisyonu üyesiyle iki saati aşan bir “zirve” gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, ardından MYK’sını olağanüstü toplantıya çağırarak, yaklaşık iki saat süren bir durum değerlendirmesi yaptı.
Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına, “Yarınki (bugünkü) görüşmelerde içtüzükten kaynaklanan tüm haklarınızı kullanın” talimatı verdiği belirtildi. Alınan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, “Maddeler üzerinde önerge vererek, teklife meşruiyet kazandırmayacağız ancak her bir madde üzerinde konuşarak tarihe not düşmeye devam edeceğiz. Sağduyumuzu koruyacağız” ifadesini kullandığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun teklifle demokrasinin ve cumhuriyetin ortadan kaldırıldığını, bunun önlenmesi için demokratik tüm hakların kullanılması gerektiğini vurguladığı belirtildi.
"VİCDANLARA SESLEECEĞİZ"
Kılıçdaroğlu’nun “Bu teklife karşı olduğumuzu, komisyonda, Genel Kurul’da ve alanlarda vicdanlara seslenerek anlatmamız gerekiyor. Kurucu irade, egemenliği saraydan alıp meclis vasıtasıyla millete vermişti, şimdiki yıkıcı irade egemenliği milletten alıp saraya vermek istiyor. Atatürk’ün dahi almadığı meclisi fesih yetkisini bir adama vermek istiyorlar. Aklıma geldikçe uykularım kaçıyor. Bu, sadece CHP’nin sorunu değildir, herkesin sorunudur. Sağduyuyla tüm aydınların, siyasetçilerin mücadele etmesi gerekiyor” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu, tüm CHP’li vekillere bugün saat 11.00’de başlayacak komisyona katılmaları talimatı da verdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, önceki gün Anayasa Komisyonu’ndaki tartışmalar ekseninde kabul ettiği kurmaylarına, “Görüşmelerde içtüzükten kaynaklanan tüm haklarımızı kullanacağız” talimatı verdiği öğrenildi
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