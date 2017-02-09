banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88897
ALTIN
147.001
DOLAR
3.6908
STERLIN
4.6309
EURO
3.9368
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Depresyon alarmlı saat gibidir
Depresyon alarmlı saat gibidir
Parkinson için 'beyin iğnesi' projesi tamamlandı!
Parkinson için 'beyin iğnesi' projesi...
Organ bağışı ile 3 kişiyi hayata bağladı!
Organ bağışı ile 3 kişiyi...

Kılıçdaroğlu'ndan KHK açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KHK ile yapılan düzenlemelere sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Çıkarılan yeni düzenlemeyle referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek, televizyonlar sadece bir taraf lehine özgürce yayın yapabilecek" dedi

Kılıçdaroğlu'ndan KHK açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KHK ile yapılan düzenlemelere sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Çıkarılan yeni düzenlemeyle referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek, televizyonlar sadece bir taraf lehine özgürce yayın yapabilecek" dedi

09 Şubat 2017 Perşembe 18:16
Kılıçdaroğlu'ndan KHK açıklaması
banner404

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Resmi Gazetede yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili yapılan düzenlemelere sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Çıkarılan yeni düzenlemeyle referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek, televizyonlar sadece bir taraf lehine özgürce yayın yapabilecek. Milletin özgür iradesinden bu kadar korkan ve kendi savunduklarının doğruluğundan bu kadar şüphe duyan bir iktidar daha önce görülmemiştir!"

banner355
Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluKHK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus uçağı yanlışlıkla askerlerimizi vurdu
Rus uçağı yanlışlıkla askerlerimizi vurdu
Bakan'dan deprem bölgesindekileri rahatlatan açıklama
Bakan'dan deprem bölgesindekileri rahatlatan açıklama
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp üzüntülerini iletti
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp üzüntülerini iletti

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals