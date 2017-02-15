Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü kıza saldırı açıklaması

KILIÇDAROĞLU, "Başörtülü bir kız kardeşimize yapılan saldırıyı dün grup toplantısında kınadığımı belitmiştim. Hiç kimsenin giyim tarzına karışmayı kimse aklından bile geçirmesin. Öğleden sonra aileyi ziyaret edip sıkıntılarını dinleyeceğim." dedi.

Kılıçdaroğlu referandumla ilgili olarak da şu sözleri söyledi.

"Tüm yetkilieri tek toplamak çok yanlış. Evet çıkarsa Türkiye'yi ucu açık bir kaosun içine sokmuş oluruz. Biz vatandaşlarımıza güveniyoruz.Herkes düşünerek sandığa gitmeli...Milletimiz demokrasinin parlamentonun ne kadar değerli olduğunu biliyor. "

Referandum sonucunda hayır çıkarsa ne olur? Kaos mu yaşanır? Tam tersine. Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığını, Başbakan başbakanlığına, TBMM görevine devam eder..

"AYM'ye gitmeyeceğimiz" açıklamamız bazı çevrelerde hayal kırıklığı yarattı. Biz milletin ferasetine güveniyoruz. Sorun CHP, MHP, AKP sorunu değil. Sorun memleket sorunu. Milletimizi parlamentonun değerinin biliyor, yetkilerin tek adama verilmesinin nasıl felaket getireceğini biliyor.

işsizlik rakamları

Neredeyse her evde bir işsiz var. İşsizliğin olduğu her evde ve ülkede huzur olmaz. Hükümetten beklentimiz şu. Pek çok ekonomik paket açıklandı. Gerçek tablo işsizliğin giderek arttığı tablo. Başbakan'a buradan açık çağrı yapıyorum. İşsizliği önlemek istiyorsan bizim görüşlerimizi de dinle. Bu ekonomi politikalarıyla işsizlik önlenmez. Umarım dinlerler ve politikalarında 180 derece dönüşüm gerçekleştiriler.