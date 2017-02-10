Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa Mahkemesine tepki

KILIÇDAROĞLU, genel merkezde gerçekleştirilen Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihindeki en karamsar süreci yaşadığını belirterek, "Bu karamsar süreç içinde herkesin umudu olan tek bir parti var, o da biziz, CHP. Herkesin gözü üzerimizde. Demokrasi isteyenlerin, cumhuriyeti savunanların, uygarlığı savunanların, bilimi savunanların, kadın erkek eşitliğini savunanların, hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye'yi savunanların tek ama tek umudu CHP. Bu bağlamda hepimize tarihi sorumluluk düşüyor. Bu umudu yeşertmeliyiz, büyütmeliyiz." ifadesini kullandı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, karamsar bir tablonun, büyük baskıların olduğunu bildiğini savunarak, şunları söyledi:

"Özellikle havuz medyasındaki arkadaşlara sesleneyim. Onların özel toplantı yaptıklarını da biliyoruz. 'Bundan sonra sadece ve sadece CHP'ye saldıracaksınız' diyenleri de biliyoruz. 'Bu kadar olmaz biraz insaf' diyenlere ya kapıyı gösteriyorlar ya çıkacaksınız veya burada gereğini yapacaksınız. Bunu da gayet iyi biliyorum. Böyle bir görev üstlendiklerini de biliyorum. Arkalarında ciddi bir hükümet desteği olduğunu da biliyorum ama bu baskılar bizi yıldıramayacak. Bildiğimiz doğru yoldan devam edeceğiz."

15 Temmuz darbe girişiminin bütün siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ile püskürtüldüğünü, parlamentonun bombardıman altında sabaha kadar özveriyle çalıştığını aktaran Kılıçdaroğlu, bu şekilde bir demokrasi sürecinin başladığını vurguladı.

Kılıçdaroğlu, "Baskıya, silahlara rağmen bu ülkede demokrasiyi hep birlikte savunduk. Bu, bizim tarihimizde çok önemli bir süreçtir. Yapılması gereken neydi? Süratle darbecilerin bulunması, yakalanması, delillerin toplanması ve bunların yargıya sevk edilmesiydi. Madem ki parlamentoda bütün siyasi partiler darbeye karşı çıktılar, demokrasiyi savundular o zaman yapılması gereken parlamentonun bu süreci süratle sonlandırmasıydı. Hükümete her türlü desteği vermesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Gelinen noktada bunun gerçekleşmediğini belirten Kılıçdaroğlu, 20 Temmuz'da Olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini anımsattı.

Buna o dönem karşı çıktıklarını kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Güvenlik Kurulunun 20 Temmuz 2016 tarihli kararının 3'üncü maddesinde, "Demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla Anayasamızın 120. maddesi gereği hükümete Olağanüstü hal ilan etmesi tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır. Bu tavsiye sadece ve sadece demokrasiye, hukuk devletine, hak ve özgürlüklere yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması için yapılacak çalışmaları kolaylaştırma amacına yöneliktir." ifadelerinin yer aldığına dikkati çekti.

