banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88927
ALTIN
145.303
DOLAR
3.6814
STERLIN
4.5973
EURO
3.9187
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Whatsapp'tan bir güvenlik önlemi daha!
Whatsapp'tan bir güvenlik önlemi daha!
Diş eti kanamaları hafife alınmamalı
Diş eti kanamaları hafife alınmamalı
10 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Şubat Günlük Burç Yorumu

Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa Mahkemesine tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi bugün bir kaos ortamına sürükleyen temel öge, Anayasa Mahkemesidir. Bu Anayasa Mahkemesi, asla ve asla topluma güven veremez. Hiçbirimizin haklarını güvence altına alamaz. Yazılı var, doğru, anayasada yazılı. Uygulaması yanlış yapılıyor, denetleyecek olan kurum görevini yapmıyor. Asıl sorunumuz burada başlıyor." dedi

Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa Mahkemesine tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi bugün bir kaos ortamına sürükleyen temel öge, Anayasa Mahkemesidir. Bu Anayasa Mahkemesi, asla ve asla topluma güven veremez. Hiçbirimizin haklarını güvence altına alamaz. Yazılı var, doğru, anayasada yazılı. Uygulaması yanlış yapılıyor, denetleyecek olan kurum görevini yapmıyor. Asıl sorunumuz burada başlıyor." dedi

10 Şubat 2017 Cuma 14:29
Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa Mahkemesine tepki
banner404

KILIÇDAROĞLU, genel merkezde gerçekleştirilen Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihindeki en karamsar süreci yaşadığını belirterek, "Bu karamsar süreç içinde herkesin umudu olan tek bir parti var, o da biziz, CHP. Herkesin gözü üzerimizde. Demokrasi isteyenlerin, cumhuriyeti savunanların, uygarlığı savunanların, bilimi savunanların, kadın erkek eşitliğini savunanların, hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye'yi savunanların tek ama tek umudu CHP. Bu bağlamda hepimize tarihi sorumluluk düşüyor. Bu umudu yeşertmeliyiz, büyütmeliyiz." ifadesini kullandı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, karamsar bir tablonun, büyük baskıların olduğunu bildiğini savunarak, şunları söyledi:

"Özellikle havuz medyasındaki arkadaşlara sesleneyim. Onların özel toplantı yaptıklarını da biliyoruz. 'Bundan sonra sadece ve sadece CHP'ye saldıracaksınız' diyenleri de biliyoruz. 'Bu kadar olmaz biraz insaf' diyenlere ya kapıyı gösteriyorlar ya çıkacaksınız veya burada gereğini yapacaksınız. Bunu da gayet iyi biliyorum. Böyle bir görev üstlendiklerini de biliyorum. Arkalarında ciddi bir hükümet desteği olduğunu da biliyorum ama bu baskılar bizi yıldıramayacak. Bildiğimiz doğru yoldan devam edeceğiz."

15 Temmuz darbe girişiminin bütün siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ile püskürtüldüğünü, parlamentonun bombardıman altında sabaha kadar özveriyle çalıştığını aktaran Kılıçdaroğlu, bu şekilde bir demokrasi sürecinin başladığını vurguladı.

Kılıçdaroğlu, "Baskıya, silahlara rağmen bu ülkede demokrasiyi hep birlikte savunduk. Bu, bizim tarihimizde çok önemli bir süreçtir. Yapılması gereken neydi? Süratle darbecilerin bulunması, yakalanması, delillerin toplanması ve bunların yargıya sevk edilmesiydi. Madem ki parlamentoda bütün siyasi partiler darbeye karşı çıktılar, demokrasiyi savundular o zaman yapılması gereken parlamentonun bu süreci süratle sonlandırmasıydı. Hükümete her türlü desteği vermesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Gelinen noktada bunun gerçekleşmediğini belirten Kılıçdaroğlu, 20 Temmuz'da Olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini anımsattı.

Buna o dönem karşı çıktıklarını kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Güvenlik Kurulunun 20 Temmuz 2016 tarihli kararının 3'üncü maddesinde, "Demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla Anayasamızın 120. maddesi gereği hükümete Olağanüstü hal ilan etmesi tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır. Bu tavsiye sadece ve sadece demokrasiye, hukuk devletine, hak ve özgürlüklere yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması için yapılacak çalışmaları kolaylaştırma amacına yöneliktir." ifadelerinin yer aldığına dikkati çekti.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Anayasa MahkemesiCHPKemal KılıçdaroğluTBMM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 2 milyonu aşkın kişi göç etti!
Türkiye'de 2 milyonu aşkın kişi göç etti!
İstinaf mahkemeleri için yasa değişikliği geliyor
İstinaf mahkemeleri için yasa değişikliği geliyor
Merkez Bankası'nda Bylock depremi! Gözaltılar var...
Merkez Bankası'nda Bylock depremi! Gözaltılar var...

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals