Kılıçdaroğlu ‘İdama varım’ demedi

GÖK, Erdoğan’ın mitinglerinde sıklıkla tekrarladığı “Kılıçdaroğlu idama ‘varım’ diyor” sözlerine ilişkin, “Genel başkanımız böyle bir sözü asla söylemedi. Başkanımızın ifade ettiği ‘Getir kardeşim o zaman madem sayısal çoğunluğun var. MHP’de destekliyor. Cesaretin varsa getir’ demecidir. İdama varım demedi” dedi. RS FM’de konuşan Gök, idam tartışmalarının Türkiye’nin itibarını zedelemesine rağmen referandumda ‘evet’ oyu almak için kullanıldığını söyledi. Gök “İdam geldiği anda modern dünyanın içinde yer almaktan çıkmış oluruz. Bu karar ‘Ben Kuzey Kore gibi bir ülkeyim. Modern dünya, Avrupa ve demokrasi ile işim olmaz’ demektir” değerlendirmesini yaptı.