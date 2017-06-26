Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99639
ALTIN
139.771
DOLAR
3.5032
STERLIN
4.4457
EURO
3.9191
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Flaş Haber
Bayram yolunda kaza: 6 yaralı
Kapat

Kılıçdaroğlu ‘Adalet yürüyüşü’nün 12. Gününü tamamladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla başlattığı yürüyüşün 12. gününü tamamladı. Yürüyüş sırasında bir partili koruma polisine saldırdı

Kılıçdaroğlu ‘Adalet yürüyüşü’nün 12. Gününü tamamladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla başlattığı yürüyüşün 12. gününü tamamladı. Yürüyüş sırasında bir partili koruma polisine saldırdı

26 Haziran 2017 Pazartesi 20:15
Kılıçdaroğlu ‘Adalet yürüyüşü’nün 12. Gününü tamamladı
banner404

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT tırlarının durdurulması davası kapsamında CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki amacıyla başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 12. gününe Bolu Dağkent’ten başladı. Gün boyu üç kez mola veren Kılıçdaroğlu ve partililer yaklaşık 16 kilometre yürüyerek Düzce’nin Bakacak mevkiindeki bir dinlenme tesisine geldi. Bugünkü yürüyüşün öğleden sonraki, kısmına Abdüllatif Şener de katılarak destek verirken, Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında geçtiği yerlerde vatandaşlara el sallayarak bayramlarını kutladı. Kılıçdaroğlu yürüyüşünün 12. gününü Düzce’nin Bakacak mevkiinde noktaladı.

Koruma polisine saldırı

Yürüyüş sırasında görevli bir partili Kılıçdaroğlu’nun kortejinin içine girmeye çalışan vatandaşları dışarı çıkartmaya çalışırken koruma polisine saldırdı. Polisin ‘Ben koruma polisiyim’ demesine rağmen görevli partili, iteklediği polise saldırdı. Çıkan olay diğer partililerin araya girmesi ile büyümeden sonlandırıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluAdalet Yürüyüşü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocukların attığı torpil okulu yakıyordu
Çocukların attığı torpil okulu yakıyordu
Baba 'can', kadınlar 'canlı yayın' derdinde
Baba 'can', kadınlar 'canlı yayın' derdinde
Bayramın trafik kazası bilançosu ağırlaşıyor: 44 ölü, 334 yaralı
Bayramın trafik kazası bilançosu ağırlaşıyor: 44 ölü, 334 yaralı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals