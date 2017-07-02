Kılıçdaroğlu 18’inci günün startını verdi: Bizi suçlamasınlar, dinlesinler

SİVAS’YA ADALET ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

KILIÇDAROĞLU, yeni günün startını kavurucu sıcaklar nedeniyle 07.00'da verdi. Günlük basın açıklamasında şu mesajları verdi: “Adalet Yürüyüşümüzün 18’inci günündeyiz. Bugünümüz de hayırlı olur inşallah. Son derece kararlı azimli bilinçli bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Yürüyüşümüze destek veren vatandaşa da bizim arzu ettiğimiz gibi her türlü provokasyona karşı duyarlılıklarını koruyorlar. O yurttaşlarıma da içten teşekkürlerimi gönderiyorum. Bugün 2 Temmuz. Sivas katliamında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımı rahmetle anıyorum. Adalet arayışları hala devam ediyor. Bizim bu adalet yürüyüşünün ne kadar anlamlı olduğunu gösteren temel göstergelerden biridir. Bu bağlamda hiç kimsenin inancından kimliğinden siyasi görüşünden ötürü suçlanmaması kriminalize edilmemesi bizim en büyük arzumuzdur. İnsanı düşünceleriyle kabul edip, fikirleriyle kabul edip baş tacı etmek zorundayız. Onlar ne Zaman düşüncelerini açıklarlarsa o düşüncelerine de hepimiz ortaklaşa saygı göstermeliyiz. Farklı düşüncelere sahip olabiliriz ama birlikte yaşama irademizi her zaman ortaya koymalıyız.

TAŞERON İŞÇİLER ADALET İSTİYOR

Dün taşeron işçileri aramızdaydı, onlar da adalet istiyorlar. Onlar diyorlar ki, ‘Bize söz verildi. Bize kadro verilecekti. Ne olursunuz bunu bir kez daha dile getirin, Adalet Yürüyüşü’nde.’ Bir milyonu aşkın taşeron işçisinin adalet talebini yine bu sabah saat 7’de dile getiriyorum. Onlar için de adalet istiyorum. Onlar çalışıyorlar, üretiyorlar alın teri döküyorlar ama onlar da kadrolu çalışmak isterler, kadrolarının, iş güvencelerinin olmasını isterler. Dolayısıyla adalet isterler, adaleti sağlamak zorundayız. Sevgili peygamberimizin şöyle bir hadisi şerifi var; ‘Bir gün adaletli davranmak 60 yıllık ibadetten üstündür’. Bir gün, sadece bir gün adaletli davranmak 60 yıllık ibadetten üstündür. Biz bir gün değil hepimiz adaletli davranalım diye yürüyoruz. Hepimiz, destek veren yurttaşlarımız adaletli yönetim, adaletli bir devlet, adaletli bir toplum istiyoruz.

BİZİ SUÇLAMASINLAR, BİZİ DİNLESİNLER

Adaletin egemen olduğu ve hepimizin rahatlıkla konuşabildiği, düşüncelerini ifade edebildiği, düşüncelerini ifade ettiği için hapse atılmadığı bir düzen istiyoruz. O açıdan umuyoruz bizim adalet yürüyüşümüze ülkeyi yönetenler daha fazla kulak kabartmış olurlar. Suçlamak yerine dinlemek, bir yöneticinin temel görevidir. Niçin biz yürüyoruz, hangi gerekçeyle yürüyoruz, bize yapılan bütün hakaretlere rağmen neden sessiz kalıyoruz, neden inançla ve kararlılıkla adalet, adalet, adalet diyoruz. Bizi suçlamasınlar, bizi dinlesinler. Biz bu ülkenin insanlarıyız. Biz teröre karşıyız. 2 adalet ve kalkınma partili yönetici doğuda terör örgütü tarafından katledildi. İki yöneticinin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Siyasi partinin, adalet ve Kalkınma Partisinin yöneticilerine başsağlığı dileklerimizi, Allah’tan rahmet dileklerimizi ilerliyoruz. Terör kimden nereden nasıl gelirse gelsin hep birlikte onurlu bir şekilde teröre karşı durmak hepimizin ortak görevi olmalıdır. Tıpkı adaleti savunduğumuz gibi.”