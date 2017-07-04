Keskin nişancı silahıyla yakalandı

SİİRT Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Pervari ilçemizde devam eden operasyon kapsamında Herekol bölgesinde hafif yaralı vaziyette bir terörist sağ olarak yakalanmıştır. Teröristin üzerinde bir tane Zagros silahı ve çok sayıda el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam etmektedir" denildi.
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