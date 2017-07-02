Keşif yapan terörist yakalandı

GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alınan kadın terörist, Dargeçit ilçesinde Saray Mahallesi Mezopotamya Caddesi üzerinde yakalandı.Ablası adına kayıtlı nüfus cüzdanı ile yakalanan kişinin "Rozarin" kod adlı PKK'lı terörist olduğu tespit edildi.

Kandil'de saldırı eğitimi vermiş

Terör örgütü PKK'ya 2007 yılında İstanbul'dan katıldığı belirlenen teröristin uzun süre kandil alanında suikast tarzı saldırı eğitmenliği yaptığı saptandı.

Geçen yıl Dargeçit'e geldiği belirlenen teröristin, ilçe ve AK Partili yöneticileri ile bazı polis noktalarına suikast tarzı saldırı planladığı öğrenildi.

300 gram TNT ele geçirildi

Teröristin kaldığı evde ve müştemilatında yapılan aramada, tabanca, çok sayıda fişek, Rus yapımı el bombası, 300 gram TNT, patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan ölçü aleti, 4 uzaktan kumandalı bomba alıcısı, 3 verici kumanda, 2 güç kaynağı, el yapımı zaman ayarlı anahtar sistemi ile elektrikli kapsül ele geçirildi.

Keşiflerden sonra makyaj yapmış

İlçede çeşitli zamanlarda keşif yapan teröristin evinde saç boyası ve kozmetik ürünler de ele geçirildi.

Teröristin keşiflerden sonra tanınmamak için makyaj yapıp, kıyafet değiştirdiği belirlendi.

