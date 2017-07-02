Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 39°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İnternette devrim! Artık böyle olacak
İnternette devrim! Artık böyle olacak
Püfür püfür teknoloji
Püfür püfür teknoloji
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Kahvaltıyı ihmal etmeyin

Keşif yapan terörist yakalandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde ilçe ve AK Partili yöneticilerine suikast için keşif yapan PKK'lı kadın terörist yakalandı

Keşif yapan terörist yakalandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde ilçe ve AK Partili yöneticilerine suikast için keşif yapan PKK'lı kadın terörist yakalandı

02 Temmuz 2017 Pazar 15:45
Keşif yapan terörist yakalandı
banner404

GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alınan kadın terörist, Dargeçit ilçesinde Saray Mahallesi Mezopotamya Caddesi üzerinde yakalandı.Ablası adına kayıtlı nüfus cüzdanı ile yakalanan kişinin "Rozarin" kod adlı PKK'lı terörist olduğu tespit edildi. 

Kandil'de saldırı eğitimi vermiş 

Terör örgütü PKK'ya 2007 yılında İstanbul'dan katıldığı belirlenen teröristin uzun süre kandil alanında suikast tarzı saldırı eğitmenliği yaptığı saptandı. 
Geçen yıl Dargeçit'e geldiği belirlenen teröristin, ilçe ve AK Partili yöneticileri ile bazı polis noktalarına suikast tarzı saldırı planladığı öğrenildi. 

300 gram TNT ele geçirildi 

Teröristin kaldığı evde ve müştemilatında yapılan aramada, tabanca, çok sayıda fişek, Rus yapımı el bombası, 300 gram TNT, patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan ölçü aleti, 4 uzaktan kumandalı bomba alıcısı, 3 verici kumanda, 2 güç kaynağı, el yapımı zaman ayarlı anahtar sistemi ile elektrikli kapsül ele geçirildi. 

Keşiflerden sonra makyaj yapmış 

İlçede çeşitli zamanlarda keşif yapan teröristin evinde saç boyası ve kozmetik ürünler de ele geçirildi. 
Teröristin keşiflerden sonra tanınmamak için makyaj yapıp, kıyafet değiştirdiği belirlendi. 
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
PKKMardinDargeçit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehter Takımı'ndan atıcılık şovu
Mehter Takımı'ndan atıcılık şovu
İki ayrı trafik kazası; 24 yaralı
İki ayrı trafik kazası; 24 yaralı
Refüje çarpan sürücü camdan yola uçtu
Refüje çarpan sürücü camdan yola uçtu

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals