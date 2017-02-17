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Keşif yapan PKK'lı yakalandı

İzmir'de, bombalı eylem hazırlığında olan ve keşif yapan bir PKK'lı yakalandı

Keşif yapan PKK'lı yakalandı

İzmir'de, bombalı eylem hazırlığında olan ve keşif yapan bir PKK'lı yakalandı

17 Şubat 2017 Cuma 15:15
Keşif yapan PKK'lı yakalandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı terör ve istihbarat şubeleri, terör örgütü PKK'lı bir ismin İzmir'e geldiğini tespit etti. Polisler, kırsal alanda eğitimler alan Y.Ç. isimli teröristin bombalı eylem hazırlığı için keşif yaptığını belirleyerek operasyon yaptı. Operasyon sonucunda yakalanan terörist, tutuklanarak cezaevine konuldu. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Bombalı EylemİzmirPKK
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