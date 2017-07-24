Kepçe battı

ALINAN bilgiye göre, ilçeye bağlı Ören mevkisinde MESKİ'ye ait kepçe , atıksu arıtma tesisinin deniz deşarjının bakım çalışması için denize girdi. Kepçenin operatör denizin derinliğini hesap edemeyince, kepçe denizde suya batmaya başladı. Suya tamamen gömülen kepçeden yara almadan kurtulan kepçe operatörü, yüzerek kıyıya çıktı.Daha sonra iş makinesinin kurtarılması için MESKİ yetkilileri vinçle çalışma başlattı.

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