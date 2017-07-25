Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı evlendi

KENDİSİNİ " Mesih " ilan eden eski Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarcı , geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen evliliğini, sosyal medya dan "Yüce Allah'ın emriyle yapılan Beyt-i Akdes'te ilk cuma kılındı. Allah Kuzusuyla Gelininin, İncil'de haber verilen düğün ü gerçekleşti" ifadeleriyle duyurdu. Düğünde Hasan Mezarcı'nın havarileri olduğunu söyleyen kişiler göbek attı, horon tepti ve "Şemame" türküsü eşliğinde halay çekti. Hasan Mezarcı, sosyal medya duyurusunda, "İncil'de haber verilen evliliğin gerçekleştiğini" söyledi.

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