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Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?

Ünlü tiyatrocu ve sunucu Kenan Işık'ın son durumu sevenleri ve hayranları tarafından merak ediliyor

Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?

Ünlü tiyatrocu ve sunucu Kenan Işık'ın son durumu sevenleri ve hayranları tarafından merak ediliyor

09 Şubat 2017 Perşembe 14:14
Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında Işık'ı ziyaret edeceğini söylemesinin ardından ''Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?'' sorusu sıkça aratılmaya başladı. İşte ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın sağlık durumu...
ATV ekranlarında yayınlanan ve yıllarca sunuculuğuunu yaptığı Km Milyoner Olmak İster'e sağlık sorunları yüzünden veda eden Kenan Işık'ın sağlık durumu merak ediliyor. Ünlü tiyatrocunun sevenleri ve hayranları Işık'ın bir an önce sağlık durumuna kavuşmasını temenni ediyor. Peki Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? İşte son durumu...

KENAN IŞIK'I ZİYARET EDECEĞİM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan tiyatro alanında ödüle layık görülen Kenan Işık için, "Yurt dışı tedavisinden sonra kendisini ziyaret edemediğimden dolayı kendimi suçlu hissediyorum.
İnşallah en kısa zamanda kendisini evinde ziyaret edeceğim" dedi. Erdoğan, "En büyük temennimiz usta sanatçımızın yeniden ekranlara ve sahnelere dönmesidir" diye konuştu. Kenan Işık'ın ödülünü eşi Beril Işık aldı.

KENAN IŞIK'IN SON DURUMU NASIL?
İki sene önce 21 Mart'ta gittiği spor salonundaki saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşerek düşen ve kafasına aldığı darbe sonrasında komaya giren Kenan Işık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya'ya bir kliniğe götürülen Kenan Işık'ın tedavisi şu an evinde devam ediyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKenan IşıkBeril Işık
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