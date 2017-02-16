Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88125
ALTIN
146.510
DOLAR
3.6799
STERLIN
4.6050
EURO
3.9151
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
16 Şubat 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
16 Şubat Günlük Burç Yorumu
16 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
16 Şubat 2017 Alanya -...
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar

KDV`de `jet iade` dönemi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yüzde 120 oranında banka teminat mektubu veren mükellefler, KDV iadelerini en geç 5 iş günü içinde alabilecek" dedi

KDV`de `jet iade` dönemi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yüzde 120 oranında banka teminat mektubu veren mükellefler, KDV iadelerini en geç 5 iş günü içinde alabilecek" dedi

16 Şubat 2017 Perşembe 12:45
KDV`de `jet iade` dönemi
banner404

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, yüzde 120 oranında banka teminat mektubu veren mükelleflerin, KDV iadelerini en geç 5 iş günü içinde alabileceğini belirterek, "Böylece, kontroller veya bazı eksiklikler nedeniyle iade sürecinin gereksiz yere uzamasının önüne geçilecek." dedi. 

Bakan Ağbal, yaptığı açıklamada, dün Resmi Gazete'de  yayımlanan KDV Tebliği ile iletişim, konut, taşımacılık, imalat ve sağlık  sektörlerinde faaliyet gösteren mükellefler ile ihracatçıları yakından  ilgilendiren düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Söz konusu düzenleme ile bürokratik işlemleri azalttıklarını ve KDV  uygulamasında önemli kolaylıklar getirdiklerini vurgulayan Ağbal, iade  süreçleriyle ilgili mükellefi rahatlatacak uygulamaları hayata geçirmeye devam  edeceklerinin altını çizdi.

Her yıl yüksek tutarlarda KDV iadesi yaptıklarına işaret eden Ağbal,  şunları kaydetti:

"2016 yılında yaklaşık 38 milyar lira KDV iadesi yaptık. Bu önemli bir  rakam. Burada amacımız bir yandan haksız bir iadenin yapılmaması bir yandan da  vatandaşın hakkı olan iadenin bir an önce yapılmasıdır. Her zaman söylüyorum.  Vatandaşın vergi iadesinin bizde bir gün bile fazladan kalmaması gerekir. Çünkü  bu mükellefimiz için önemli bir kaynak.

Bu kapsamda, dün yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik. Bu  düzenlemeden önce mükelleflerimiz, gerekli belgelerin yanında yüzde 100 oranında  banka teminat mektubu veriyordu ve iadesini alması, dosyanın durumuna göre 1 aya  yakın sürebiliyordu. Şimdi ise yüzde 120 oranında banka teminat mektubu veren  mükellefler, KDV iadelerini en geç 5 iş günü içinde alabilecek. Böylece,  kontroller veya bazı eksiklikler nedeniyle iade sürecinin gereksiz yere  uzamasının önüne geçilecek."

SÜRECİN UZAMASINA NEDEN OLAN KONULARA AÇIKLIK GETİRİLDİ

Bakan Ağbal, söz konusu düzenleme ile indirimli orana tabi konut  teslimlerine ilişkin iade uygulamasında sıkça sorulan ve sürecin uzamasına neden  olan konuları da açıklığa kavuşturduklarını bildirdi.

KDV iade sürecine ilişkin bir düzenleme daha yaptıklarını anlatan  Ağbal, "Dahilde İşleme İzni kapsamında üretilen malların KDV hesaplanarak teslim  edilmesi halinde, ihracatçılara yapılacak KDV iadelerine ilişkin dış ticaret  sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine tanınan haktan tüm  ihracatçı mükelleflerin faydalanmasını sağladık." dedi.

Öte yandan, mükelleflerin yanlışlıkla fazla tevkif ettikleri KDV’ye  ilişkin düzeltme işlemlerinin, faizsiz ve cezasız bir şekilde yapılmasına imkan  sağladıklarını belirten Ağbal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yine bu düzenleme ile sağlık sektöründe uzun zamandır yaşanan bir  belirsizliği de gideriyoruz. Özel hastanelerin, belli şirketler aracılığıyla  doktorlardan aldığı sağlık hizmetlerine ilişkin KDV tevkifatı uygulamasını  kaldırdık. Böylece, söz konusu hizmetlerin iş gücü temin hizmeti kapsamında  alınan hizmet olup olmadığı yönünde yıllardır süren tartışmayı da sonlandırmış  olduk."

banner355
Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanıNaci AğbalKDV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'den sosyal medya atağı
CHP'den sosyal medya atağı
YSK seçim takvimine göre süreç bugün başladı
YSK seçim takvimine göre süreç bugün başladı
Kamuda MAZİ depremi! 15 bin kişinin ismi çıktı 
Kamuda MAZİ depremi! 15 bin kişinin ismi çıktı 

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals