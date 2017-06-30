Kazdağları’nda yangın

EDİNİLEN bilgiye göre, Kazdağları eteklerinde Avcılar mahallesi üst kısmındaki ormanlık alanda 4 farklı noktada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ormanı sardı. Yangına havadan 2 helikopter, karadan da 4 arozöz ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti. 2 saat önce başlayan yangın kontrol altına alınırken, 1 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Soğutma çalışmaları halen devam ediyor.