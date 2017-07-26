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Kazada ağır yaralanan şahıs 112 ekibine saldırdı

Ağır yaralı saldırgan sağlık görevlilerinden birini boğmaya çalıştı, diğerini ısırdı. 12 Acil Servis personeli müdahale ettikleri yaralının saldırısına uğradı

Kazada ağır yaralanan şahıs 112 ekibine saldırdı

Ağır yaralı saldırgan sağlık görevlilerinden birini boğmaya çalıştı, diğerini ısırdı. 12 Acil Servis personeli müdahale ettikleri yaralının saldırısına uğradı

26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:13
Kazada ağır yaralanan şahıs 112 ekibine saldırdı
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AFYONKARAHİSAR'DA meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir şahıs kendisini hastaneye götürmek için bindirildiği ve hareket halinde olan ambulanstaki 112 Acil Servis görevlisi 3 kişiye saldırarak darp etti. Şahsın ambulans içerisinde 112 çalışanı kadının boğazına sarılarak boğmaya çalıştığı, bir diğerini ise ısırarak darp ettiği öne sürüldü.
Edinilen bilgilere göre kaza, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Bayraktepe Camii karşısında meydana geldi. 2 ticari araç ve 1 motosikletin karıştığı trafik kazasında, İsmail Y. (46) idaresindeki 03 SH 400 plakalı ticari araç ile Ahmet A. yönetimindeki 03 DK 360 plakalı ve Rüstem Sarı’nın (27) kullandığı 03 BM 718 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Ahmet Koç (43), Ömer Sarı ve o sırada yoldan geçmekte olan yaya Şükrüye Kocaman isimli kadın yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara müdahale ederek hastaneye götürmek üzere ambulansa bindirirken, bu sırada iddialara göre darp olayı yaşandı. Ağır yaralı olduğu kaydedilen Ahmet A., iddiaya göre ambulans içerisinde kendisine müdahale eden sağlık görevlilerinden Hülya I.’nın boğazına sarılarak boğmaya çalıştı. Bunu gören diğer sağlık görevlisi Nazlı Y. arkadaşını kurtarmaya çalışırken Ahmet A., Nazlı Y.'yi itekleyerek Hülya I.’nın boğazını sıkmaya devam etti.
Yaralı saldırgan sedyeye kelepçelenerek kontrol altına alındı
Hareket halindeyken bağrışmaları duyan ambulans şoförü Mevlüt U., Nazlı Y.’nin yardım istemesi üzerine ambulansı durdurarak arka tarafa geçti. Öfkeli yaralı Ahmet A., kapısı açılan ambulansta bu defa kendisini sakinleştirmeye çalışan Mevlüt U.’ya saldırarak ısırıp darp etti. Daha sonra saldırıya uğrayan ekibin durumu telsiz ile merkeze bildirmesinin ardından olaya polisler müdahale etti. Yaralı Ahmet A., polis tarafından sedyeye kelepçelenerek kontrol altına alındıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası darp edilen sağlık görevlileri, ameliyata alınan Ahmet A.’dan şikayetçi olurken polis olayla ilgili ayrı bir soruşturma başlattı.
Öte yandan, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Rüstem Sarı’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sorası yaralıların afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındıkları bildirildi.
Kaza ve sonrasında yaşanan darp olayı ile ilgili başlatılan soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

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AfyonkarahisarKazaYaralıSaldırganSağlıkKocatepe Üniversitesi
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