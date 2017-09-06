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'Kaza yolu' kapatılsın diye etten duvar ördüler

Adana'da bir bulvarda seçim mitingleri sırasında açılan ancak mitingler bittikten sonra tekrar kapatılmayan ara yol nedeniyle çok sık kazalar yaşanınca, vatandaşlar yolun kapatılması için etten duvar kurup yolu kapatarak protesto gösterisi yaptı

'Kaza yolu' kapatılsın diye etten duvar ördüler

Adana'da bir bulvarda seçim mitingleri sırasında açılan ancak mitingler bittikten sonra tekrar kapatılmayan ara yol nedeniyle çok sık kazalar yaşanınca, vatandaşlar yolun kapatılması için etten duvar kurup yolu kapatarak protesto gösterisi yaptı

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:17
'Kaza yolu' kapatılsın diye etten duvar ördüler
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SEYHAN ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan tren istasyonunun yer aldığı Uğur Mumcu Meydanı önündeki Atatürk Caddesi'nin Valilik istikametinde, geçtiğimiz dönemki seçim mitinglerinde geçiş rahatlığı sağlanması amacıyla ara yol açıldı. Mitinglerinin tamamlanmasının ardından ise geçiş yolu tekrar kapatılmadı.
Bölgede trafiğin yoğunlaşması nedeniyle bazı sürücüler de 50 metre ilerideki göbeği dolanmak yerine ara geçişten "u" geçişi yapmaya başladı. Kanun dışı geçişler nedeniyle bölgede çok sık kazalar yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta da bölgede görev yapan bir yunus ekibi trafik kazası yaptı ve 2 polis memuru yaralandı.
Kazalara kayıtsız kalamayan çevre esnafı da etten duvar örerek geçiş yolunu kapıp protesto gösterisi düzenledi. Grup adına konuşan taksici Selami Teker, geçiş yolunun beton bloklarla kapatılabileceğini belirterek, “Buraya ya bariyerleri koysunlar ya da kapatsınlar. Biraz ileride de aynı olay var. Herkes göbeği dolanmamak için tersten dolanıyor. Biz halk olarak dayanamıyoruz. Hem milli servet hem can kaybı. Yazık günah. Sesimizi duyuralım istiyoruz. Belediyeye başvuruda bulunduk, yaparız diyorlar ama icraat yok” ifadelerini kullandı.
Grubun protestosunu sonlandırdıktan sonra da çok sayıda sürücünün yasak olan yerden "u" dönüşü yaptığı görüldü.
Yasa dışı "u" dönüşü yaparken görüntülendiğini fark eden bir kadın da “Yasak olduğunu bilmeden geçtim. Trafik çok yoğun ondan dolayı direk geçiş yaptım” şeklinde konuştu. Mehmet Yalnız isimli bir vatandaş da karşıdan karşıya geçebilmek için dakikalarca kaldırımda beklediğini kaydetti. 

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