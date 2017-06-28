Kaza yapan otomobile yolcu otobüsü çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

KAZA, ilçeye bağlı Eskialibey köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan Çankırı’ya giden Halit K. yönetimindeki 06 Z 2485 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Eskialibey köyü yakınlarındaki köprüye çarptı. Kaza yapan otomobile aynı yönde seyir halinde olan 19 KC 136 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden savrulan Emre ve Sinan K. otobüsün altında kalarak hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Halit, Savaş, Osman ve Ayşe K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bayat Devlet Hastanesine sevk edildi. Emre ve Sinan K.’nın cenazeleri cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bayat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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