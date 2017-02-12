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Kaymakamın çifte acısı

Kaymakamı Kemal Şahin, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit olan askerlerden Ömer Akkuş'un ailesine acı haberi verdiği sırada gelen telefonla kendi yeğeni Mehmet Şahin'in de şehit olduğunu öğrendi. İki acı haberle yıkılan Şahin taziyenin ardından yeğeninin cenazesine katılmak üzere Kahramanmaraş'a gitti

Kaymakamın çifte acısı

Kaymakamı Kemal Şahin, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit olan askerlerden Ömer Akkuş'un ailesine acı haberi verdiği sırada gelen telefonla kendi yeğeni Mehmet Şahin'in de şehit olduğunu öğrendi. İki acı haberle yıkılan Şahin taziyenin ardından yeğeninin cenazesine katılmak üzere Kahramanmaraş'a gitti

12 Şubat 2017 Pazar 12:19
Kaymakamın çifte acısı
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 8 kardeşten en küçüğü olan şehit Ömer Akkuş'un bir ay önce Sakarya'daki baba ocağını ziyaret ettiği, izin bitiminde annesinin elini öpen Akkuş'un "Vatan bizden görev bekliyor. Hakkını helal et anacım" dedikten sonra birliğine gittiği ortaya çıktı. Kaymakam Şahin'in 25 yaşında şehit olan uzman çavuş yeğeni Mehmet Şahin memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit uzman çavuşun, astsubay ve başkomiser olan iki ağabeyinin üzerlerindeki üniformaya özenip, sınavlara girdiği ve bir yıl önce uzman çavuş olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal ŞahinFırat Kalkanı HarekâtıÖmer Akkuş
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