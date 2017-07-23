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Kayıp çocuk 18 saat sonra böyle bulundu

Ailesi ile birlikte geldiği Uludağ'da dün kaybolan Yemen asıllı Katar vatandaşı 9 yaşındaki İbrahim Najib El Mansouri, en son görüldüğü Sarıalan bölgesinin 2 kilometre uzağında, kaybolduktan 18 saat sonra bulundu

Kayıp çocuk 18 saat sonra böyle bulundu

Ailesi ile birlikte geldiği Uludağ'da dün kaybolan Yemen asıllı Katar vatandaşı 9 yaşındaki İbrahim Najib El Mansouri, en son görüldüğü Sarıalan bölgesinin 2 kilometre uzağında, kaybolduktan 18 saat sonra bulundu

23 Temmuz 2017 Pazar 19:05
Kayıp çocuk 18 saat sonra böyle bulundu
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İSTANBUL'DAN dün Bursa’ya günübirlik tatil için gelen Nejip Mansouri, eşi ve 7 çocuğu ile birlikte Uludağ Sarıalan mevkiine geldi. Turist aile burada gezdikten sonra yemek için bir restorana gitti. Ailesi yemek yerken,ÿ9 yaşındaki çocukları İbrahim Najib El Mansouri dün saat 19.00 sıralarında gezmek için restorandan ayrıldı. Aile yemek yedikten sonra İbrahim’i bulamayınca durum jandarmaya bildirildi.

İhbar üzerine Olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), AKUT, AFAD, UMKE, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

İbrahim’in yemek yedikten sonra kardeşleriyle oynadığını, gitme vakti geldiğinde çocuklarının kaybolduğunu anladığını belirten baba Najib El Mansouri şöyle dedi:

"Çocuklarım yemek yedikten sonra kardeşleriyle oyun oynamış, Gitme vakti geldiğinde diğer oğlum Muhammed’e İbrahim’i sordum. Bilmediğini söyleyince aramaya başladık. Aşağı tarafta köpekleri görünce korkup orada kaldığını düşündük. Aşağı tarafa baktık bulamayınca güvenlik kameralarına baktık. Kameralarda Kirazlıyayla patikasına doğru gittiğini gördük. Durumu Sarıalanda bulunan Jandarma ekiplerine bildirdik."

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Kayıp çocukSarıalanİbrahim Najib El MansouriKatar Vatandaşı
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