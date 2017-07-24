Kavga eden gruba biber gazlı müdahale

ALINAN bilgiye göre, Bahçelievler Caddesi'nde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.Silahların da kullanıldığı kavgada, kurşun isabet eden bir kahvehanenin camları kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kırıldı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Polis, olay yerinde toplanan kalabalığa dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Grubun dağılmaması üzerine olay yerine Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ve terörle mücadele ekipleri sevk edildi.Uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan ekipler, dağılmayan kalabalığa biber gazıyla müdahale ederek grubu dağıttı.Polis, olay yerinde bir pompalı tüfek ele geçirdi.
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