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Katı atık depolama alanında patlama

Muğla’nın Bodrum ilçesinde katı atık depolama alanında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi

Katı atık depolama alanında patlama

Muğla’nın Bodrum ilçesinde katı atık depolama alanında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi

01 Temmuz 2017 Cumartesi 21:12
Katı atık depolama alanında patlama
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EDİNİLEN bilgiye göre, katı atık depolama alanında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonrası başlayan yangından çıkan dumanlar tüm Bodrum’u sardı. Yoğun duman ilçe merkezine giriş çıkışları engelledi. Yangına itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale ediliyor.  

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PatlamaMuğla
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